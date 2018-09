Transenne di un cantiere cadono sulle auto in transito a Porta Nuova [FOTO]

Episodio molto particolare nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 24 settembre, nella zona di Porta Nuova a Pescara.

Le transenne di un cantiere posto all'angolo tra via Italica e via dei Marsi, che erano state montate questa mattina per il rifacimento della facciata di un palazzo, sono improvvisamente cadute a causa del vento.

Nello specifico, intorno alle ore 19, mentre sulla carreggiata stradale transitavano diverse automobili, le transenne che delimitavano il cantiere sul lato di via Italica sono improvvisamente cadute finendo sui veicoli che stavano passando.

Per fortuna nessuna delle auto coinvolte ha riportato danni evidenti.

Pochi minuti dopo sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale che si è occupata di mettere in sicurezza la strada nell'attesa che intervenisse l'impresa che ha allestito il cantiere. Gli agenti si occuperanno anche di verificare che siano state rispettate tutte le prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro.

Il palazzo in questione è quello dal quale, un paio di settimane fa, si distaccarono i calcinacci.