Traghetti Abruzzo - Croazia: duello fra i porti di Pescara ed Ortona

Un traghetto merci, persone e veicoli per collegare l'Abruzzo alla Croazia. La Regione ha approvato e presto verrà pubblicato il bando per l'individuazione di un vettore per il collegamento fra le due sponde dell'Adriatico. A livello operativo, i primi traghetti potrebbero partire in autunno, anche se non è stato ancora individuato il porto di partenza.

A contendersi l'appalto infatti sia Pescara che Ortona. Sarà l'ìmpresa vincitrice a scegliere lo scalo in base alle prenotazioni ed esigenze. Il mezzo sarà un traghetto di grandi dimensioni, capace di ospitare fino a 250 automobili e circa mille passeggeri. L'appalto ha durata triennale e si prevedono almeno due collegamenti a settimana.