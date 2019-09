Veicolo in fiamme sull'autostrada A14, traffico bloccato nei pressi di Pescara

Traffico bloccato verso ora di pranzo oggi, venerdì 20 settembre, sull'autostrada a14 in direzione nord.

A provocare il blocco del transito è la presenza di un'automobile in fiamme sulla carreggiata.

Le lunghe code (4 chilometri), come si legge nell'aggiornamento delle 14:37, si sono formate all'altezza del km 367 tra il bivio A14/A25 Roma-Pescara e Pescara Nord/Città Sant'Angelo per la presenza di un veicolo in fiamme.