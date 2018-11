Coda di 6 km per lavori sull'autostrada A14, ecco i tratti interessati

Traffico sull'autostrada A14 oggi, domenica 4 novembre, nel tratto Pescara-Bari: al Km 403.8, in direzione A1 Milano-Napoli, si registra una coda di 6 km tra Val di Sangro e Ortona per lavori.

Coda di 6 km per lavori sull'A14, il percorso alternativo

L'entrata consigliata verso Pescara è al casello di Ortona. L'uscita consigliata provenendo da Bari, invece, è al casello di Val di Sangro.

Coda di 1 km per lavori anche al Km 413 in direzione Taranto, tra Ortona e Lanciano. Rallentamenti anche al Km 392.6 in entrambe le direzioni, nonché in uscita a Pescara sud per traffico intenso.