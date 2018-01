Torre de Passeri: arriva la nuova strada per collegare il Polo Scolastico

Una nuova strada che migliorerà la circolazione stradale nel centro del paese e soprattutto offrirà maggiore sicurezza al Polo Scolastico. Sabato 13 gennaio a Torre de Passeri taglio del nastro della nuova strada che collega via Dante Alighieri a via 1 Maggio.

L'opera, costata 200 mila euro, permetterà un collegamento fra viale Garibaldi e via 1 Maggio. Il sindaco Di Giulio ha spiegato:

"Si tratta di un’ importante opera pubblica utile non solo alla collettività torrese, ma anche ai residenti del comprensorio vista la presenza del complesso scolastico che ospita asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado che sono frequentati da centinaia di piccoli e giovani studenti, docenti e famiglie. Lunga circa 600 metri, la strada, percorribile a senso unico di marcia, è dotata di parcheggi per diversamente abili e di moderna illuminazione a Led e permetterà in sostanza di collegare viale Garibaldi con la stazione ferroviaria e lo stadio comunale."