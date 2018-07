Torre de Passeri: forza due posti di blocco dei carabinieri, arrestato

Notte di follia per un 30enne di Torre de Passeri. Il giovane infatti ha forzato due posti di blocco lungo la Tiburtina mentre era in sella ad una moto. Ha ignorato gli alt dei carabinieri che lo hanno inseguito, per poi lasciare il mezzo e fuggire a piedi nel centro storico sperando di cavarsela.

I militari però lo hanno rintracciato e bloccato. Ha anche opposto resistenza e dunque dovrà rispondere resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Restano ancora ignoti i motivi del gesto.