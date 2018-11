Torre de Passeri, 18enne morta sotto ad un treno: il ricordo dei suoi compagni di scuola

Tanto dolore, sconcerto e commozione a Torre de' Passeri per il tragico suicidio di Serena, Nissrine Et-Tebraoui, 18enne marocchina che due giorni fa è morta travolta da un treno. I compagni di scuola l'hanno voluta ricordare con uno striscione appeso davanti all'istituto tecnico cittadino che la ragazza frequentata con la scritta "Grazie Serena per tutti i tuoi sorrisi". Serena infatti era una ragazza solare, che non aveva ancora superato la morte della madre avvenuta i primi di agosto. Ed ora i suoi compagni e tutta la scuola stanno pensando di organizzare attività ed eventi per ricordarla, forse un murales.

Il sindaco Di Giulio e tutta l'amministrazione comunale si sono stretti attorno alla famiglia ed ai giovani del paese, per un dramma che lascia ancora increduli tutti quelli che la conoscevano. I funerali si terranno la prossima settimana, anche se non è stata ancora fissata la data. La salma molto probabilmente tornerà in Marocco.