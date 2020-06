Topo nella vetrina di una gelateria a Pescara: scatta la chiusura dopo l'ispezione dei carabinieri del Nas

Una gelateria in centro a Pescara è stata chiusa dai carabinieri del Nas di Pescara a seguito di un'ispezione per la presenza di topi. I militari questa mattina sono entrati in azione dopo la circolazione di foto e video, girati da alcuni passanti, che mostravano il topo mentre camminava nella parte interna dell'ingresso e della vetrina.

Assieme ai carabinieri, è intervenuto il personale del Sian della Asl che ha eseguito un'ispezione. Riscontrate alcune tracce di roditore, mentre non è stata rilevata la contaminazione di alimenti e materie prime. Al termine del sopralluogo è scattata la sospensione dell'attività fino alla completa derattizzazione, di cui il gestore si sta già occupando. Da tempo viene segnalata la costante presenza di topi in varie zone della città da parte di cittadini, mentre il Pd ha chiesto un intervento straordinario di derattizzazione al sindaco Masci.