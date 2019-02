FOTO | Tocco da Casauria, si barrica in casa minacciando di uccidere il padre: aggiornamenti

Cresce la tensione a Tocco da Casauria, dove è in corso una furibonda lite familiare che vede coinvolti L.S., 30 anni tossicodipendente, e il padre vittima della brutale aggressione. Il giovane è barricato in casa, all'inizio di via XX settembre, e sta minacciando con un coltello di uccidere l'anziano genitore, che soffre di problemi di schizofrenia.

Un carabiniere è riuscito ad avvicinarsi vicino una finestra e ha notato l'uomo riverso a terra con il volto insanguinato e il figlio in evidente stato di alterazione. Sul posto sono arrivati anche i militari della squadra speciale di Livorno pronti a fare irruzione. Il dottor Sabatino Trotta del Dipartimento di Salute Mentale di Pescara sta cercando di mediare e prendere tempo. Sono presenti anche i vigili del fuoco e due ambulanze del 118, oltre al Sindaco Riiziero Zaccagnini ed una folla di curiosi.