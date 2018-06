Tocco da Casauria si prepara per l'ultimo saluto a Caterina Pettinella

Si terranno oggi pomeriggio alle ore 16.30, presso la chiesa di San Domenico a Tocco da Casauria, i funerali di Caterina Pettinella, la 26enne morta l'altra sera in un brutto incidente stradale. Il sindaco Riziero Zaccagnini ha proclamato il lutto cittadino per tutta la giornata odierna.

Il bilancio del sinistro è di un morto e tre feriti gravi: un'Alfa Romeo Giulietta, mentre percorreva via Osservanza, è uscita di strada finendo contro un muretto in pietra che si trovava al margine della carreggiata. Nell'impatto, Caterina ha riportato ferite gravi che ne hanno provocato il decesso poco dopo. Il conducente della vettura, di Tocco, e altri due giovani (un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 26, australiani) sono rimasti feriti in modo grave e ricoverati all'ospedale di Pescara in prognosi riservata.

L'uomo che era alla guida della macchina è stato trovato con il tasso alcolemico superiore ai limiti di legge: adesso dovrà rispondere di omicidio colposo e lesioni gravissime.