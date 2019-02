Tocco da Casauria, arrestato il giovane che ha picchiato il padre

Chiari segni di squilibrio mentale. Per questa ragione Luca Settembrini rimane sotto stretta osservazione in ospedale. Il giovane di Tocco Casauria, protagonista di una violenta aggressione nei confronti del padre segregato in casa, sarà presto sottoposto ad interrogatorio di garanzia.

Per tutta la durata del ricovero verrà costantemente sorvegliato dalle forze dell'ordine che lo piantonano h24.

Intanto è stato disposto l'arresto nella misura cautelare dei domiciliari per i reati contestati che vanno dal sequestro di persona alle lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. In ospedale c'è anche il papà che da quel maledetto 1° febbraio si trova in cura per le numerose fratture riportate.

Le sue condizioni vanno peggiorando ed è stato trasferito dal reparto di neurochirurgia alla rianimazione.