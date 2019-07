Uomo morto in strada a Pescara, il sindaco Masci: "Non si può morire per un parcheggio"

«Sono sconvolto, questi episodi lasciano sgomenti, non si può perdere la vita per un parcheggio».

Queste le parole del sindaco di Pescara, Carlo Masci, riguardo alla morte di Tiziano Paolucci sopraggiunta pochi minuti dopo una lite in strada, in via della Pineta, con un ragazzo di soli 20 anni.

Il primo cittadino, informato della tragedia, è arrivato pochi minuti dopo sul posto per portare la sua vicinanza ai familiari sconvolti della vittima.

Questo quanto aggiunto all'AdnKronos da Masci, che ha sottolineato come le forze dell'ordine siano intervenute immediatamente: