Titolare ubriaco di un locale della movida finisce nei guai: insulta e minaccia i poliziotti durante i controlli

Nonostante il maltempo, sono proseguiti anche ieri sera i controlli serrati e pattugliamenti da parte degli agenti della questura di Pescara e delle altre forze dell'ordine nelle zone della movida cittadina. Le pattuglie in piazza Muzii e via Battisti, in particolare, hanno notato una bassa affluenza anche se davanti ai locali dotati di pensiline spesso gli avventori hanno formato assembramenti non consentiti per le misure anti contagio attualmente in vigore.

Qui, gli agenti hanno invitato i clienti a rispettare il distanziamento senza particolari problemi, fino alla mezzanotte quando davanti ad un locale i poliziotti hanno invitato alcuni avventori ad allontanarsi, e questi hanno seguito le indicazioni serenamente a differenza del titolare che, in evidente stato di alterazione alcolica, ha iniziato ad avanzare proteste verso gli agenti arrivando ad insultarli e minacciarli con azioni di resistenza.

Per questo, è stato denunciato per oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico oltre a non aver indossato la mascherina come previsto dalla legge.