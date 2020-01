VIDEO | Camionista si perde a Silvi seguendo il navigatore, 4 ore per liberare il tir incastrato

Sono state necessarie ben 4 ore per risolvere il problema creato da un camionista rimasto incastrato con il suo tir a Silvi in via dei Colli nella zona della Silvanella.

La prima chiamata alla centrale della Protezione Civile è arrivata alle ore 20:30, l'intervento è stato chiuso a mezzanotte e venti.

Sul posto, oltre alla squadra della Protezione Civile, sono intervenuti una volante del commissariato polizia di stato di Atri, una pattuglia della polizia stradale di Pineto, carroattrezzi/autogrù della ditta Perini e Fiore di Città Sant'Angelo è due squadre dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi.

L'autista ha raccontato di essersi trovato lì guidato dal suo navigatore e di non aver visto il divieto di transito rivolto ai mezzi pesanti che era presente e regolare come da normative previste.