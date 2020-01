Scontri prima della partita Pescara-Roma, condannati 7 ultrà giallorossi

Sono in totale 7 gli ultrà della Roma che sono stati condannati a 6 mesi di reclusione (la richiesta del Pm era 4 anni per tutti gli imputati) per gli scontri avvenuti nel 2010 prima della partita amichevole con il Pescara che si disputò allo stadio Adriatico-Cornacchia.

A decidere per la condanna è stato il tribunale collegiale del capoluogo adriatico ieri pomeriggio, mercoledì 22 gennaio.

Gli scontri tra le due tifoserie risalgono all'8 agosto del 2010 prima della sfida amichevole tra biancazzurri e giallorossi. Rimasero feriti tre uomini delle forze dell'ordine nel tentativo di separare le 2 tifoserie rivali entrate in contatto.

Assolti invece, per non aver commesso il fatto, gli altri 14 imputati: 9 tifosi del Delfino e 5 della Roma. Le condanne sono relative al reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, mentre il reato contestato nell'altro capo d'imputazione, relativo a violazioni della normativa a tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, era già prescritto.