"Il Tg1 censura le vittime di Rigopiano", scoppia il caso

“Le telecamere erano lì per noi, ci hanno intervistato, ma poi non è andato in onda nulla: il Tg1 ha censurato le vittime di Rigopiano. Siamo stati “oscurati”. Chi ha chiamato dall'alto per non creare problemi alla corsa al Senato di D'Alfonso ?”.

Sono piene di rabbia le parole di Giampaolo Matrone, il pasticciere di Monterotondo sopravvissuto miracolosamente al disastro che il 18 gennaio 2017 ha colpito tutta l'Italia ma che sotto l'hotel travolto dalla valanga ha perduto la moglie Valentina, oltre all'uso della mano destra e a quello, parziale, della gamba destra, che può solo strascinare.

I fatti incriminati risalgono alla serata di martedì 20 febbraio. Il Comitato Vittime, proprio per non dare adito a qualsiasi sospetto di strumentalizzazione politica, durante la campagna elettorale ha deciso di tenere un profilo bassissimo, rimandando anche la consueta manifestazione che organizza a ogni “compi-mese” della tragedia, cioè il giorno “18”.

Ma alla notizia che il Partito Democratico, con una scelta non proprio felice, organizza un appuntamento elettorale nella chiesa di Sant'Agostino ad Atri, dove fu celebrato il funerale di tre delle 29 vittime, e che deve intervenire anche il Governatore dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso, a cui si addebitano responsabilità per il fatale ritardo dei soccorsi e che è candidato al Senato nelle liste del Pd, i familiari non ci stanno e decidono di presentarsi all'evento per gridare il loro sdegno, avvisando le testate giornalistiche.

Che infatti arrivano, numerose, e documentano tutto, a cominciare dai momenti ad alta tensione che precedono l'inizio del comizio. Tanto che alla fine D'Alfonso, avvisato via sms della presenza di “quelli di Rigopiano”, decide di disertare l'incontro, acuendo ulteriormente la rabbia dei familiari delle vittime.