Scossa di terremoto martedì 14 agosto 2018, avvertita anche a Pescara

Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita in tutto l'Abruzzo (e quindi anche a Pescara) nella serata di martedì 14 agosto. Il movimento tellurico si è verificato intorno alle ore 23,49.

L'epicentro è stato registrato in provincia di Campobasso, a 6 chilometri a sud di Montecilfone, con una profondità di 19 km. La magnitudo è di 4.7. Fortunatamente al momento non risultano danni né feriti.

Il sisma è stato sentito anche in Puglia, Basilicata, Campania e, più in generale, in tutto il centro-sud Italia.