Terremoto a L'Aquila 31 marzo: scossa avvertita anche nel pescarese

Torna la paura per il terremoto in Abruzzo. Nella notte una scossa di magnitudo 3.9 ha interessato alle 3.19 minuti l'aquilano. L'epicentro è stato localizzato a Paganica, ad una profondità di 20,4 km in una zona non lontana dall'epicentro del terremoto del 9 aprile del 2009.

Non sono stati registrati danni a cose o persone, ma tanta paura fra la popolazione che si è riversata in strada ed in alcuni casi ha deciso di tornare a dormire nelle automobili. La scossa è stata avvertita anche nel pescarese, soprattutto nella zona fra Popoli e Bussi e nell'entroterra.