Terremoti, Pescara e la costa sono a rischio? Se ne parlerà venerdì 16 febbraio

"La sismicità sulla costa, una fragilità che non ti aspetti", è questo il titolo di una conferenza che si terrà venerdì 16 febbraio a Pescara, organizzata dal Forum H20 degli ambientalisti e dall'Ordine degli Architetti PPC di Pescara. Relatore sarà il ricercatore dell''INGV Fabrizio Galadini che tratterà proprio il delicato tema del rischio terremoti a Pescara ed in tutta la zona costiera abruzzese.

Un tema sottovalutato e spesso poco considerato ma che grazie anche alle recenti scoperte fatte dai geologi va adeguamente trattato, considerando che in passato le zone costiere hanno subito anche gravi danni a causa dei terremoti.

Gli ambientalisti hanno commentato:

"Come gestire questo rischio? A mero titolo di esempio, la città di Pescara ha una carta della microzonazione sismica di primo livello approvata nel 2016 che ha individuato una serie di aree che potrebbero essere più vulnerabili a causa della particolare conformazione dei terreni. Il Consiglio comunale ha ritenuto il Piano Regolatore attuale compatibile con i risultati e le indicazioni della microzonazione nonostante questo documento reputasse necessario un approfondimento con la microzonazione sismica di livello 3 per ampie aree della città. "

Al termine dell'intervento di Galadini ci sarà una tavolta rotonda con l'Assessore all'Urbanistica Civitarese, il capogruppo in consiglio comunale per Forza Italia Antonelli e la consigliera comunale del M5S Alessandrini per discutere proprio delle misure da adottare in termini di adeguamento sismico su tutto il patrimonio pubblico e privato cittadino.

Appuntamento venerdì 16 febbraio alle ore 17:30 presso la sala dell'Ordine degli Architetti PPC, in Piazza Garibaldi 42 a Pescara.