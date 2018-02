Terna, proseguono le attività di posa del cavo tra Italia e Montenegro

Oggi Terna ha avviato nel Comune di Pescara i lavori per la realizzazione dell’ultimo tratto terrestre del collegamento in cavo tra Italia e Montenegro. Le attività di cantiere consisteranno nell’attraversamento del fosso Vallelunga che sarà realizzato attraverso la tecnica delle perforazione orizzontale teleguidata e non interesseranno l’alveo del corso d’acqua.

Una volta completate le opere civili sul tratto terrestre, Terna provvederà alla realizzazione sul tratto di spiaggia interessato della buca-giunti che servirà a collegare il cavo marino a quello terrestre.

Terminati i lavori, le aree verranno completamente ripristinate e non sarà visibile nessuna variazione dello stato attuale dei luoghi, come già avvenuto lo scorso anno a conclusione delle precedenti fasi di lavoro sulla stessa spiaggia e come riscontrabile in altre opere di approdo realizzate da Terna in Corsica (Bonifacio), Calabria (Scilla) e Campania (Capri).

Terna ricorda che il cavo è in corrente continua e che per questa sua caratteristica produce un campo elettrico e magnetico analogo a quello generato dalla terra.