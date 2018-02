Termoli: trovato cadavere in spiaggia, è di Annamaria Tabellione

Finisce nel peggiore dei modi la vicenda della scomparsa di Annamaria Tabellione, la 55enne di cui non si avevano più tracce da venerdì scorso quando si era allontanata dall'abitazione di Musellaro di Bolognano.

Il cadavere della donna è stato rinvenuto sulla spiaggia del lungomare nord di Termoli, da un passante che l'ha notata ed ha chiamato subito la Polizia. Una prima ricognizione cadaverica ha stabilito che sarebbe morta per annegamento, e dunque appare quasi certa l'ipotesi del suicidio, anche se l'autopsia dovrebbe fornire informazioni più precise.

Il corpo è stato spinto fino a Termoli dalle mareggiate di questi giorni, e non essendo stata ancora rinvenuta l'automobile della donna è attualmente impossibile stabilire il punto in cui è finita in mare.