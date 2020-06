Tenta di uccidersi tagliandosi la gola con un coltello, salvato dall'arrivo dei poliziotti [FOTO]

Paura questa mattina, martedì 2 giugno, in via Filippo Masci a Pescara dove un uomo ha tentato di togliersi la vita tagliandosi la gola con un coltello.

L'allarme è scattato intorno alle ore 10 e sul posto, nella via di collegamento tra via Vespucci e viale Marconi a Porta Nuova, sono giunte diverse pattuglie della polizia e 2 ambulanze, la prima della Croce Rossa, e poi la medicalizzata del 118.

In base alla prima riconstruzione di quanto accaduto l'uomo, un giovane sui 30 anni, che ha tentato il suicidio sarebbe stato salvato proprio grazie al tempestivo intervento dei poliziotti che gli avrebbero tolto il coltello dalle mani prima che accadesse l'irreparabile. Soccorso da medici e sanitari è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale per la ferita che si è procurato alla gola. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Scientifica per i rilievi del caso.