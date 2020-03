Tenta il suicidio lanciandosi nel fiume dal ponte di ferro a Porta Nuova: salvato dai vigili del fuoco - FOTO

Un uomo ha tentato il suicidio nella tarda mattinata di oggi a Pescara. In base alle prime informazioni, l'uomo si sarebbe lanciato nel fiume Pescara dal ponte in ferro, ora ciclopedonale, vicino al ponte D'Annunzio a Porta Nuova. Alcuni operai presenti sul posto per dei lavori, lo hanno notato parlare al telefono gridando di volersi lanciare nel vuoto. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia ed i vigili del fuoco.

L'uomo si è poi sporto dal parapetto e si è lanciato in acqua, ma per fortuna un vigile del fuoco si è subito gettato nel fiume ed è riuscito a salvarlo. All'arrivo dell'ambulanza è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO