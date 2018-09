Litiga con la ragazza e tenta il suicidio, salvato dai carabinieri

Una lite tra fidanzati, avvenuta nel pomeriggio di oggi in corso 1° maggio a Scafa, stava per trasformarsi in tragedia. Lui, un giovane del posto di 22 anni, a seguito del diverbio con la sua ragazza, ha minacciato per due volte di togliersi la vita. Prima è salito a bordo dell'auto del padre, sferrando a tutta velocità e schiantandosi contro un muro, poi si è arrampicato sulla balaustra del ponte di via Baiocco con l'intenzione di buttarsi nel fiume.

La scena non è passata inosservata e solo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri è stato evitato il peggio. Con modi rassicuranti e parole convincenti, gli uomini dell'Arma sono riusciti ad avvicinare l'esagitato e a bloccarlo senza alcuna conseguenza. L'aspirante suicida è stato successivamente trasportato in ospedale per le cure psichiatriche.