Accoltella un uomo dopo una lite davanti ad un circolo a Pescara: arrestato per tentato omicidio

Un 44enne di Pescara, L.S. è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un uomo. I fatti sono avvenuti la notte del 31 maggio scorso quando in pronto soccorso si è presentato un uomo, C.R. che veniva ricoverato per ferite d'arma bianca al collo.

L'uomo riferiva di essere stato vittima di un'aggressione la sera prima, mentre si trovava in un circolo privato in via del Circuito, da parte del 44enne e con il quale aveva avuto spesso discussioni. Una volta usciti dal circolo per chiarire, l'arrestato in un vicolo adiacente un distributore di benzina lo ha colpito con un coltello al collo per poi fuggire.

Intanto C.R. veniva soccorso da un'ambulanza del 118 allertata da un passante. Le successive indagini della Squadra Mobile hanno portato, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza di un locale vicino, all'identificazione di L.S. che è stato arrestato oggi come disposto dal tribunale di Pescara. L'accusa è di tentato omicidio aggravato, ed ora si trova ai domiciliari.