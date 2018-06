Cercano di rubare in un’officina durante la pausa pranzo, nei guai tre pescaresi recidivi

Hanno tra i 31 e i 36 anni e sono già noti alle forze dell'ordine, in quanto ritenuti responsabili di vari raggiri e furti messi a segno in giro per l'Abruzzo. Stavolta avevano agito a Pineto. Dopo una settimana sono stati individuati