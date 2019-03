Tenta il suicidio con il gas, tragedia sfiorata a Popoli

Vigili del Fuoco e carabinieri in azione ieri pomeriggio a Popoli per scongiurare una possibile deflagrazione di un immobile invaso dal gas fuoriuscito da una bombola. Il provvidenziale intervento si è reso necessario all'incrocio tra corso Gramsci e piazza XX Settembre, nell'abitazione di una donna di origine russa intenzionata a suicidarsi con un metodo folle e sconsiderato. Sono stati i vicini di casa, richiamati dal forte odore del combustibile, a far partire tempestivamente i soccorsi.

Presa in tempo e bloccata prima che potesse compiere il gesto estremo, la signora è stata successivamente trasportata in ospedale in evidente stato di shock. Non si conoscono le cause scatenanti che l'hanno indotta ad azionare l'apertura della valvola del gas. Le indagini in atto dovranno accertare le responsabilità di quanto accaduto.