Tentano truffa ai danni di un’anziana, denunciate 4 donne [FOTO]

Tentano truffa ai danni di un’anziana, nei guai 4 donne pescaresi già note alle forze dell'ordine. Ieri pomeriggio i carabinieri del Nor di Pescara hanno denunciato a piede libero S.B. 42enne, L.S. 53enne, M.S. 23enne e G.S. 53enne.

Fingendosi dipendenti incaricate del Comune, le quattro sono riuscite a entrare nella casa della loro vittima, ma l’anziana non si è fatta ingannare e, intuendo il raggiro, ha finto convinzione per poi riuscire ad allontanare le donne (lasciandole a mani vuote) e avvertire i carabinieri.

Raggiunte dai militari dell'Arma ancora nei pressi dell’abitazione dell'anziana, le malviventi hanno subìto una perquisizione veicolare: sono stati così rinvenuti e sequestrati 2 grossi cacciaviti nonché svariati monili in oro, di cui sono in corso accertamenti per acclararne la provenienza.

Le 4 donne sono accusate di tentata truffa aggravata, ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso.