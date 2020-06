Minaccia un uomo in viale Marconi per farsi consegnare i soldi e provoca danni in Questura, arrestato per tentata rapina

Un uomo è stato tratto in arresto ieri verso mezzanotte dalla polizia in viale Marconi a Pescara per il reato di tentata rapina.

A essere arrestato in flagranza di reato è stato un 34enne della Repubblica Dominicana, R.C.E. già noto alle forze dell'ordine.

Ad allertare le forze dell'ordine è stato la vittima della tentata rapina, un uomo che aveva appena comprato dei medicinali in una farmacia e mentre stava risalendo in automobile è stato fermato dal malvivente.

Il 34enne, con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza della normativa Covid, gli ha intimato di consegnargli tutti i soldi, contenuti nel portafogli, con la minaccia di un corpo contundente metallico. Ma l'uomo ha avuto la prontezza, nonostante la paura, di scappare con la propria vettura e a chiamare il 113. Sul posto è intervenuta la Squadra Volante che ha individuato e bloccato il rapinatore prima che si allontanasse. Dalla perquisizione gli agenti l'hanno trovato in possesso di una siringa e di una penna a sfera metallica, uno dei quali utilizzato per minacciare la vittima. Per questa ragione è scattato l'arresto in flagranza di reato per la tentata rapina aggravata e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria nella casa circondariale dell’Aquila.

Inoltre, una volta condotto in Questura, nel tentativo di evitare l’identificazione lo stesso si è reso responsabile del danneggiamento di alcuni apparecchi utilizzati per il suo fotosegnalamento. Dovrà, dunque, rispondere all’autorità giudiziaria per il danneggiamento aggravato e la resistenza a pubblico ufficiale.