Tentata rapina al Todis, malvivente fugge dopo colluttazione con commessa

Una tentata rapina è provata nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 19 novembre, a Pescara.

In particolare, un malvivente ha provato a mettere a segno un colpo nel supermercato Todis nel quartiere Zanni in via Nazionale Adriatica Nord.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, un uomo a volto scoperto, senza armi, si è introdotto nel punto vendita allo scopo di rapinare l'incasso.

Una volta all'interno ha avuto una piccola colluttazione con una commessa, che ha riportato alcuni graffi sul collo, e poco dopo è scappato con una Fiat Fiorino senza riuscire a portare via niente.