Ancora problemi di sicurezza in centro: tentata rapina a un anziano

Ancora problemi di sicurezza in centro dopo i vari episodi che, nell'ultima settimana, hanno riguardato l'area del Terminal Bus: nella tarda mattinata di oggi, infatti, c'è stata una tentata rapina a un anziano.

Intorno alle ore 12.30 due ragazzi stranieri hanno cercato di rubare il portafoglio a un uomo. Il fatto si è verificato all'incrocio tra via Mazzini e Corso Vittorio Emanuele.

Soltanto l'intervento di alcuni passanti e di un venditore di cover per i cellulari è riuscito a evitare il peggio. Tempestivo, poi, l'arrivo della polizia con due Volanti. Benedetto Gasbarro (Forza Italia) chiede l'intervento dell'esercito per presidiare la zona:

"I reati non hanno colore - afferma - ma non si puo negare che in centro, ormai, il problema sia diventato molto serio. E' opportuno che chi di dovere intervenga il prima possibile".