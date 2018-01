Tentata estorsione a una prostituta e droga fornita alla movida: arrestato

Il componente di un nucleo familiare noto agli uffici di polizia è stato tratto in arresto dagli agenti di Pescara, questa mattina, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito di un’articolata attività investigativa.

Le indagini, partite dalla denuncia di una prostituta, vittima di un tentativo di estorsione, hanno disvelato come il giovane, grazie alla collaborazione di una donna (finita ai domiciliari), fosse solito rifornire di droga, prevalentemente nei fine settimana, i frequentatori dei locali della movida pescarese.

Ulteriori particolari saranno divulgati nel corso di una conferenza stampa che si terrà stamane alle ore 11.30 presso la Sala Conferenze del Reparto Prevenzione del centro Polifunzionale “Fanti”.