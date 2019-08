Cronaca Fontanelle / Via Caduti per Servizio, 23

Tentano di sfondare un alloggio popolare per occuparlo, bloccati dai carabinieri

Momenti di tensione oggi pomeriggio (17 agosto) in via Caduti per Servizio, nella palazzina al civico 23. Intorno alle ore 15 gli abitanti della zona si sono allarmati dopo aver sentito rumori sospetti, decidendo così di avvisare le forze dell'ordine