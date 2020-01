Tavolo tecnico convocato dall'assessore Di Nisio e da Pignoli sull'emergenza carcere

Affrontare subito e con tutte le parti in causa coinvolte l'emergenza sicurezza e violenza nel carcere a San Donato, e la questione della chiusura del reparto per i detenuti all'ospedale di Pescara. Il consigliere e capogruppo Udc Pignoli, assieme all'assessore Di Nisio, hanno convocato una riunione per il 28 gennaio prossimo dopo aver partecipato alla seduta della commissione sicurezza riguardante proprio la difficile situazione che si vive nella casa circondariale di Pescara, con diversi gravi episodi di violenza ed autolesionismo avvenuti nelle ultime settimane.

Alla riunione sono stati invitati la direttrice del carcere, i vertici Asl e la polizia penitenziaria con i rappresentanti sindacali per fare il punto della situazione:

È arrivato il tempo di passare dalle parole ai fatti. La situazione all'interno del San Donato rischia di esplodere, come dimostrano gli ultimi episodi che hanno visto protagonisti alcuni detenuti. All'interno della casa circondariale si vive una situazione che non è più tollerabile perché è in gioco la sicurezza della struttura, e anche la condizione psico-fisica degli agenti penitenziari sottoposti a turni pesanti e che comportano una condizione di stress incredibile

Pignoli ha ricordato anche la problematica del reparto dedicato ai detenuti all'ospedale chiuso per mancanza di infermieri, e che porta i carcerati ad essere a contatto diretto con gli altri pazienti dell'ospedale, e per questo con l'arrivo del nuovo pronto soccorso è necessario predisporre aree e spazi dedicati ai detenuti.