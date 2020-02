Tasso investito lungo la circonvallazione [FOTO]

Tasso investito lungo la circonvallazione. La notizia viene da Giancarlo Odoardi, presidente dell'Ecoistituto Abruzzo, che ieri mattina ha scorto la carcassa dell'animale lungo il ciglio della strada mentre stava percorrendo la strada in direzione nord, all’altezza del cimitero di San Silvestro.

"Ho messo in moto il mio circuito di conoscenze - racconta Odoardi - diverse telefonate ad alcuni biologi e a catena alle riserve naturali e ai parchi: bisognava prelevalo e con sollecitudine infilarlo in un congelatore e poi trovare un tassidermista per imbalsamarlo. Ma quelli delle aree protette ne avevano già diversi da lavorare. Il pomeriggio la carcassa non c’era più. Non mi sono messo a vedere se qualcuno l’avesse spostata al di là del guardrail o semplicemente portata via".