Tartarughe marine: parte la campagna della Capitaneria di Porto contro la pesca accidentale

Una campagna di sensibilizzazione riguardante la pesca accidentale delle tartarughe marine. La Guardia Costiera di Pescara, assieme al Centro Studi Cetacei ONLUS, incontrerà i pescatori di Abruzzo e Molise per informare su come comportarsi in caso di pesca accidentale di tartarughe che spesso finiscono nelle reti.

Verrà affisso e distribuito materiale grafico, nel quale si riassumono gli obiettivi salienti dell’iniziativa e vengono indicati i numeri telefonici di riferimento da contattare in caso di rinvenimento, ovvero il Numero Blu Guardia Costiera 1530 ed il 3477691945 dei referenti del Centro Studi Cetacei.

I volontari illustreranno anche i primi interventi di soccorso per mettere in sicurezza gli animali. Da anni gli uomini della Guardia Costiera hanno un dialogo costante con gli operatori del mare per tutelare la fauna marina.