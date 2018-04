Tartaruga di acqua dolce salvata sulla spiaggia di piazza Primo Maggio

Una tartaruga viva è stata rinvenuta ieri pomeriggio nel tratto di mare antistante Piazza Primo Maggio a Pescara. L'allarme è stata dato dai numerosi presenti nella zona e che hanno allertato la Guardia Costiera.

Una volta giunti sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto, dopo aver richiesto anche l'intervento del Centro Studi Cetacei, hanno verificato come si trattasse di una tartaruga di acqua dolce e non marina. La competenza in questo caso è passata ai carabinieri forestali.