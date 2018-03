Tari a Pescara: è online il nuovo calcolatore dell'importo

E' disponibile sul sito ufficiale del Comune il calcolatore automatico della Tari, la tassa sui rifiuti, per i residenti a Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore Diodati, aggiungendo che il sistema permette, una volta inseriti i dati richiesti, di ottenere in automatico il modulo F24 per il pagamento.

Il calcolatore può essere utilizzato anche per chi ha da segnalare delle variazioni nell'immobile o che ha acquistato un nuovo immobile. Il sistema infine permette anche ai morosi che intendono effettuare il "ravvedimento operoso" di pagare le rate arretrate con un minimo di sanzioni.

"In merito alle sanzioni, va detto che l’Ente non ha mai erogato avvisi di accertamento per tardivo versamento, specie se si tratta di un ritardo di pochi giorni, questo perché la nostra priorità è quella di recuperare le quote di evasione, un’attenzione che in questi anni ci ha consentito di recuperare ingenti somme. L’emissione dell’avviso di accertamento, dunque, riguarda principalmente i contribuenti che hanno in modo conclamato e continuato omesso di pagare il tributo.

Al fine di agevolare i contribuenti la Tari si può pagare in quattro rate, la prima con scadenza al 31 marzo, poi 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre, oppure in un’unica soluzione il 16 giugno. Va ricordato che utilizzando il modello F24 come strumento di pagamento, si ha la possibilità di far fronte al tributo attingendo dagli eventuali crediti d’imposta riscontrati in sede di dichiarazione dei redditi”