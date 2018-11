Questa mattina ho ritrovato la macchina in via Silvio Pellico in queste condizioni. Un galantuomo o una nobildonna l’aveva tamponata lasciando una scia di detriti e non lasciando le generalità. Vi sembra possibile? Ci scagliamo contro tutto e contro tutti ma non abbiamo alcun rispetto per chi abbiamo accanto. Dove è il senso civico?

Per chi lo ha fatto è un piccolo incremento del premio assicurativo, a me costerà alcuni mesi di lavoro.