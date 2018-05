Tagli ai volontari del soccorso, Maragno: "Massima solidarietà"

Croce Rossa, Misericordia e altre realtà impegnate nell'attività di soccorso e pronto intervento subiranno pesanti tagli ai rimborsi calcolati dall'Azienda Sanitaria Locale, penalizzando e riducendo il prezioso servizio di pubblica utilità. Sulla polemica innescata dalle varie associazioni di volontariato, in merito al nuovo bando pubblicato dalla Asl, è intervenuto il primo cittadino di Montesilvano che si esprime con parole di pieno appoggio e sostegno.

Il sindaco Maragno:

"Intendiamo supportare senza esitazioni tutte le associazioni che giorno dopo giorno forniscono un servizio prezioso e assolutamente irrinunciabile per tutta la collettività. Per questo motivo sollecitiamo la Regione perché riveda le tariffe dei rimborsi previsti, e la Asl affinché sospenda il bando pubblicato e intavoli una concertazione con i soggetti coinvolti, per consentire alle associazioni di proseguire nell’eccellente lavoro svolto quotidianamente, a condizioni adeguate alle spese ordinarie sostenute, ma soprattutto consone alla centralità del ruolo che i volontari ricoprono nelle nostre comunità"