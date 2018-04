Sversamenti di acque rosse sul lungomare sud, Terna risponde: "E' tutto ok"

Attraverso un comunicato stampa Terna rassicura i cittadini circa lo stato delle acque nelle vicinanze del cantiere per l’elettrodotto Italia-Montenegro dopo l'allarme lanciato dall'associazione "Pescara Mi Piace":

"Dalle analisi che Terna effettua settimanalmente - si legge in una nota della società - è emerso che il colorito rossastro è dato dalla presenza di metalli naturalmente presenti nell’acqua di falda che, in questo tratto di costa, sono particolarmente rilevanti e che, una volta emersi ed entrati in contatto con l’aria, avviano il normale processo di ossidazione".