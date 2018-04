Sversamenti di acque rosse lungo la riviera sud, Pescara Mi Piace: "Comune assente ingiustificato"

Litri di acqua rossastra scaricati da domenica lungo la riviera sud, in corrispondenza del cantiere Terna a Fossovallelunga. Sversamenti sospetti su cui Pescara Mi Piace ha chiesto l'intervento della Capitaneria di Porto che, durante un sopralluogo, ha prelevato alcuni campioni.

L'associazione attacca l'amministrazione comunale per non essere intervenuta sulla vicenda sollevata da Armando Foschi, che parla di totale assenza delle istituzioni deputate al controllo sottlineando come quelle acque rosse siano finite nel mare che fra poche settimane bagnerà turisti e cittadini per la stagione estiva.

Abbiamo anche saputo che sabato scorso i responsabili di Terna avrebbero già consegnato in Capitaneria i risultati dei propri campionamenti, da cui non sarebbero emersi problemi, si parla di ‘naturali processi di ossidazione di metalli pesanti presenti nella falda’, e allora i nostri quesiti diventano altri, ovvero: quali sono i presunti metalli pesanti che sarebbero presenti in quelle acque captate dalle condotte di Terna? Quali sono le quantità di questi metalli? E,a fronte di tali sversamenti, la norma non avrebbe imposto l’adozione di altre misure di ‘contenimento’, ovvero l’immediata segnalazione alle Autorità marittime, il blocco delle pompe e la predisposizione di misure per intercettare quelle acque impedendo che venissero sversate direttamente nel mare? E soprattutto, Terna non avrebbe avuto il dovere di informare le Istituzioni di quanto stava avvenendo sulla riviera sud al fine di allertare anche i cittadini? E, se proprio già sapeva di cosa si trattava, perché mi è stato chiesto di rinviare l’odierna conferenza stampa?

Foschi infine sottolinea come appena 15 giorni fa, sempre nella stessa zona, si è verificato il fenomeno dell'acqua gialla, e dunque si chiede se i due fenomeni possano in qualche modo essere collegati fra loro.