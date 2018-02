Superenalotto: vincita da 17 mila euro a Villanova di Cepagatti

Domenica fortunata a Villanova di Cepagatti. Un fortunato giocatore, infatti, ha vinto 17 mila euro grazie ad un 5 al Superenalotto. La schedina vincente è stata giocata nel Bar D'Annunzio in via D'Annunzio 38. Intanto il Jackpot continua a salire, ed attualmente ammonta a 95.4 milioni di euro, al sesto posto assoluto nelle vincite più alte della storia. In Abruzzo l'ultimo 6 fu centrato ad Avezzano il 30 agosto 2012.