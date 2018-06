Superenalotto, Abruzzo baciato dalla fortuna: vinto 1 milione a Penne

Abruzzo milionario al Superenalotto. Grazie ad un 6 da 51 milioni di euro, e a due quote giocate nella nostra regione da 1,1 milioni di euro l'una, la dea bendata ha baciato rispettivamente Notaresco in provincia di Teramo e Penne in provincia di Pescara.

Nel capoluogo vestino il sistema vincente è costato 7 euro ed ha portato nelle tasche del fortunato vincitore oltre 1 milione di euro. Il sistema è stato giocato nell'Agip Bar di via Guido Rossa 52, di proprietà dell'ex presidente del Penne Calcio Luciano Di Simone. Nessuno sembra avere idea di chi possa aver vinto, essendo la ricevitoria frequentata sì da moltissimi pennesi anche assidui giocatori, ma anche da clienti della stazione di rifornimento che magari hanno casualmente deciso di tentare la fortuna con il sistema da 45 quote vendute in tutta Italia. Appena 12 giorni fa erano stati vinti oltre 10 mila euro sempre a Penne con il 10 e lotto.