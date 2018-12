Tragedia a Loreto Aprutino, uomo si uccide in casa

Loreto Aprutino sotto shock. Un nuovo suicidio è stato accertato dai Carabinieri in un appartamento del centro storico dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo del posto, di 55 anni, G.P. le sue iniziali. È stata un'amica della vittima a lanciare l'allarme, non avendo sue notizie da diverse ore.

Dalle prime indagini la morte volontaria non si può ricondurre a motivazioni specifiche in quanto non sono stati trovati messaggi o biglietti di addio. Il decesso risale a non molto tempo fa.