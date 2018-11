Tragedia a Montesilvano, giovane donna si impicca in casa

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 24 novembre, a Montesilvano.

Una donna è stata infatti ritrovata senza vita all'interna di un'abitazione in via Rubicone intorno alle 15:30 nella zona de Le Naiadi al confine con Pescara.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, la giovane, S.C. le sue iniziali, si sarebbe suicidata impiccandosi.

Ignoti, al momento, i motivi che hanno portato all'insano gesto. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorittori del 118 con l'ambulanza medicalizzata di Montesilvano e i carabinieri.

Ma per la 35enne, di Roma ma originaria di Popoli e giunta in città solo da una settimana, non c'era ormai più possibilità di salvarla.

Dopo il pescatore ritrovato morto in una barca ormeggiata al porto è il secondo giorno che nel Pescarese qualcuno si toglie la vita.

AGGIORNAMENTI Non sono state trovate lettere, l'appartamento è stato regolarmente aperto dalla proprietaria dell'appartamento che non riceveva risposta dalla ragazza.

La vittima aveva preso casa in casa in affitto a Montesilvano per avvicinarsi alla madre che vive a Pescara. La salma è stata sequestrata in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria.