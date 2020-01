Dramma a Pescara, carabiniere si suicida in ufficio - FOTO

Dramma questa mattina 11 gennaio a Pescara. Un carabiniere del Noe, il nucleo operativo ecologico che si occupa di tutela ambientale, si è suicidato mentre era in ufficio. Il fatto è avvenuto poco prima delle 9 all'interno della sede di via Venezia 4 in centro a Pescara.

Stando alle prime informazioni il militare, un 44enne, si sarebbe sparato un colpo di pistola. Sul posto è intervenuta la polizia assieme al 118.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO