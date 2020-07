Dramma a Cappelle sul Tavo: si toglie la vita dopo la morte del figlio in un incidente

Troppo forte e logorante il dolore per la tragica morte del figlio, avvenuta dieci giorni fa in un incidente, e per questo un 88enne di Cappelle Sul Tavo si è tolto la vita ieri mattina nella sua abitazione. L'uomo è stato trovato in una pozza di sangue ed i carabinieri della compagna di Pescara, intervenuti sul posto assieme ai soccorritori, hanno stabilito che si è trattato di un suicidio.

L'uomo aveva perso il figlio, dipendente della Tua, in un incidente stradale avvenuto il primo luglio a Catignano, in contrada Varano. dove il figlio 56enne si è scontrato con un trattore all'alba. Soccorso da un'ambulanza del 118, è deceduto poi durante il trasporto in ospedale a Chieti.

L'anziano fin dal momento della tragica perdita si era chiuso nel dolore, nonostante fosse diventato nonno da poco tempo. Ma la morte del figlio lo ha segnato e per questo ieri ha deciso per il gesto estremo, compiuto con un colpo di pistola.