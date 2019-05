Stuprò una donna al Terminal Bus: condannato a 4 anni e 6 mesi

È stato condannato a 4 anni e sei mesi di reclusione il 61enne senegalese che, il 25 agosto scorso, violentò una donna di 39 anni di Montesilvano al Terminal Bus di Pescara. L'uomo è stato condannato anche per lesioni lievi, mentre è stato assolto dall'accusa di falso riguardante il suo documento.

Il gup ha riconosciuto alla vittima una provvisionale di 5 mila euro, a fronte dei 50 mila chiesti come risarcimento dai legali della donna. L'uomo fu bloccato mentre era disteso sopra la donna davanti ai passeggeri, in pieno pomeriggio. I passanti tentarono di intervenire ma l'uomo affermò che era sua moglie. La donna era in stato confusionale ed ha dichiarato di essersi svegliata mentre l'uomo abusava di lei. La Polizia ricostruì l'accaduto grazie alle immagini delle telecamere. La difesa ha sostenuto la tesi che fra i due ci fosse stato un rapporto conseziente.