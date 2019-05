Fumavano nel cortile esterno di una scuola, multati 4 studenti minorenni

I Carabinieri del Nas di Pescara hanno eseguito alcuni controlli nelle scuole della città per verificare il rispetto della normativa sul divieto di fumare.

In questo ambito, i militari dell'Arma hanno sanzionato amministrativamente 4 studenti minorenni che stavano fumando nel cortile esterno di una scuola. Multato anche il vicepreside dell'istituto per "culpa in vigilando", essendo l'addetto che doveva occuparsi di far rispettare il divieto di fumo.